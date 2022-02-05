В России отменили самоизоляцию для контактировавших с больными COVID

Роспотребнадзор отменил изоляцию для тех, кто контактировал с больными коронавирусом. Об этом говорится в приложении к постановлению главного государственного врача, которое было опубликовано сегодня, 5 февраля, на сайте ведомства.

Кроме того, если лечение пациента с ковидом длится более семи дней, для выписки ему не нужен отрицательный тест.

Отмечается, что изменения пункта 3.8 в постановлении о самоизоляции вступят в силу 6 февраля. Ранее за его нарушение россияне привлекались к административной, а в некоторых случаях — к уголовной ответственности.