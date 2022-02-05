В России отменили самоизоляцию для контактировавших с больными COVID
Кроме того, если лечение COVID-19 длится более 7 дней, то для выписки пациенту не нужен отрицательный ПЦР-тест
5 февраля 2022, 15:07
Роспотребнадзор отменил изоляцию для тех, кто контактировал с больными коронавирусом. Об этом говорится в приложении к постановлению главного государственного врача, которое было опубликовано сегодня, 5 февраля, на сайте ведомства.
Кроме того, если лечение пациента с ковидом длится более семи дней, для выписки ему не нужен отрицательный тест.
Отмечается, что изменения пункта 3.8 в постановлении о самоизоляции вступят в силу 6 февраля. Ранее за его нарушение россияне привлекались к административной, а в некоторых случаях — к уголовной ответственности.
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