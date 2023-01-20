В России предложили запретить работу коллекторов

Депутаты ГД уверены, что их законопроект защитит права граждан

20 января 2023, 15:31, ИА Амител

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В Госдуму внесли законопроект, предлагающий запретить работу коллекторских агентств, сообщает RT.

С соответствующей инициативой выступили депутаты фракции ЛДПР. Авторы проекта уверены, что их предложение защитит права граждан, оказавшихся в трудном финансовом положении.

"Считаем необходимым в нынешних условиях запретить на территории Российской Федерации деятельность организаций, чьим основным видом деятельности является деятельность по возврату просроченной задолженности, а также запретить привлечение кредитором иных лиц для осуществления с должником взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности", – говорится в пояснительной записке.

Депутаты также подчеркнули, что принятие документа позволит высвободить коллекторов, чтобы они смогли заняться производительным трудом.