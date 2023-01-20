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В России предложили запретить работу коллекторов

Депутаты ГД уверены, что их законопроект защитит права граждан

20 января 2023, 15:31, ИА Амител

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

В Госдуму внесли законопроект, предлагающий запретить работу коллекторских агентств, сообщает RT.

С соответствующей инициативой выступили депутаты фракции ЛДПР. Авторы проекта уверены, что их предложение защитит права граждан, оказавшихся в трудном финансовом положении.

"Считаем необходимым в нынешних условиях запретить на территории Российской Федерации деятельность организаций, чьим основным видом деятельности является деятельность по возврату просроченной задолженности, а также запретить привлечение кредитором иных лиц для осуществления с должником взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности", – говорится в пояснительной записке.

Депутаты также подчеркнули, что принятие документа позволит высвободить коллекторов, чтобы они смогли заняться производительным трудом.

 

Комментарии 11

  • Теперь можно набрать кредитов и не возвращать долг?
    20 января, Гость   Ответить
  • будут паяльником выбивать и берданкой как в общем то раньше правильно и было
    20 января, Гость   Ответить
  • раньше правильно и было - хотите взять пример с Миронова с кувалдой?
    20 января, Гость   Ответить
  • Хорошая инциатива, может банки перестанут наконец раздавать кредиты всем желающим.
    20 января, Гость   Ответить
  • ...коллекторы и прочие сомнительные организации с сомнительным звучанием должны быть утилизированы, а структура государства должна быть очищена от всего наносного и пересмотрена социальная основа и все вопросы сами снимутся, в хорошем смысле....
    20 января, Гость   Ответить
  • дАААААААААААА
    20 января, Гость   Ответить
  • Каждый Божий день звонят из разных банков и предлагают взять кредит. Ведь они же достают всех! Заманивают всякими плюшками! Ну ладно, я не ведусь. А другого уговорят, согласится, хотя не собирался брать кредит. Потом вдруг заболеет или просто потеряет работу. Тогда тут как тут коллекторы! Но если их отменят, банки начнут более осмысленно вести свою деятельность.
    20 января, Гость   Ответить
  • Теперь не 90-е менталитет сменился. Коллекторы высокую смертность иметь будут.
    21 января, Гость   Ответить
  • А может их послать Родину защищать?
    21 января, Гость   Ответить
  • Но если их отменят, банки начнут более осмысленно вести свою деятельность.----увеличится процентная ставка, а сами коллекторы переедут в банковский штат. Взять нечего только с пары процентов маргинальных единиц. Остальных нагнут через суд.
    21 января, Гость   Ответить
  • через суд --- ну так об этом и речь, только суд
    21 января, Гость   Ответить
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