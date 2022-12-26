В России с октября стали чаще угонять автомобили

Пять из десяти самых угоняемых автомобилей — марки Hyundai

26 декабря 2022, 11:58, Илья Звягинцев

Фото: unsplash.com

В России с октября 2022 года возросло число угонов. Об этом сообщает портал «Автоновости дня» со ссылкой на данные «АльфаСтрахования».

«Растет не только количество, но и размер страховых выплат по угонам. Если в прошлом году средняя выплата составляла 2 млн руб., то в этом — уже 3 млн, увеличившись почти на 50%. В первую очередь это связано с резким ростом цен на автомобили и запчасти к ним», — сказано в сообщении.

Отмечается, что каждый пятый угнанный в России автомобиль является машиной марки Huyndai.

Чаще всего угоняют кроссовер Hyundai Santa Fe, на который приходится 14% от общего количества случаев.

Вторым по угоняемости оказался японский кроссовер Mitsubishi Outlander (6%), а третью и четвертую строчки заняли две модели Hyundai — паркетники Creta и Palisade (по 5%).