В России учредили медаль за участие в спецоперации

На ней изображена буква Z

28 июня 2022, 09:15

Росгвардия учредила памятную медаль «Участнику специальной военной операции». Приказ об этом опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

На лицевой стороне медали изображён военнослужащий с автоматом на фоне ленты в форме буквы Z, а на оборотной — эмблема Росгвардии в виде двуглавого орла.

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Медалью наградят военных и тех, кто проходит службу в Росгвардии и имеет спецзвания полиции, а также госслужащих и работников ведомства, участвовавших в спецоперации.

Также она полагается отличившимся в оказании содействия во время операции.

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