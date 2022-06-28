В России учредили медаль за участие в спецоперации
На ней изображена буква Z
28 июня 2022, 09:15
Росгвардия учредила памятную медаль «Участнику специальной военной операции». Приказ об этом опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
На лицевой стороне медали изображён военнослужащий с автоматом на фоне ленты в форме буквы Z, а на оборотной — эмблема Росгвардии в виде двуглавого орла.
Медалью наградят военных и тех, кто проходит службу в Росгвардии и имеет спецзвания полиции, а также госслужащих и работников ведомства, участвовавших в спецоперации.
Также она полагается отличившимся в оказании содействия во время операции.
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