Изучать историю в российских школах будут с первого класса

Минпросвещения России собирается ввести изучение истории начиная с первого класса школы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы министерства Сергея Кравцова.

Министр рассказал об этом на первом всероссийском школьном историческом форуме «Сила в правде!».

«Мы сделаем всё, чтобы сохранялась историческая память. Мною принято решение, что историческое образование начнётся в школах с первого класса», — заявил Кравцов.

Напомним, перед 1 сентября 2019 года родители и школьники переживали по поводу введения новых предметов в российских учебных заведениях. Особенно много критики прозвучало во время обсуждения урока второго иностранного языка, который в новом учебном году должен был стать обязательным для всех школьников, начиная с пятого класса.

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