В России задумались о легализации пиратства
Эксперты утверждают, что помощь от этой меры будет временной, потому что доступа к «свежему» ПО у россиян не будет
Российские власти на фоне лавины государственных и частных санкций задумались о легализации пиратства. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Эта мера прописана в «Плане первоочередных действий по обеспечению развития российской экономики в условиях внешнего санкционного давления», который составили 2 марта.
Легализовать пиратство могут из-за того, что из России уходят крупнейшие производители программного обеспечения, среди которых Microsoft, IBM и Oracle.
По мнению экспертов, эта мера может помочь, но эффект от неё будет кратковременным, поскольку почти всё программное обеспечение сейчас реализуется по подписке, а это значит, что к последним его версиям доступа у россиян не будет.