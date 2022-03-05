В России задумались о легализации пиратства

Российские власти на фоне лавины государственных и частных санкций задумались о легализации пиратства. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Эта мера прописана в «Плане первоочередных действий по обеспечению развития российской экономики в условиях внешнего санкционного давления», который составили 2 марта.

Легализовать пиратство могут из-за того, что из России уходят крупнейшие производители программного обеспечения, среди которых Microsoft, IBM и Oracle.

По мнению экспертов, эта мера может помочь, но эффект от неё будет кратковременным, поскольку почти всё программное обеспечение сейчас реализуется по подписке, а это значит, что к последним его версиям доступа у россиян не будет.