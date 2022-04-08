В российских супермаркетах стали восстанавливать запасы продуктов

Российские ретейлеры начали восстанавливать запасы продуктов. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на письмо замглавы Минпромторга Виктора Евтухова.

В данный момент ажиотажный спрос на товары длительного хранения прошёл, а также наблюдается его снижение, поскольку многие люди закупились впрок.

Сообщается, что ретейлеры уже сформировали запас соли на 12 дней, масла — на 14 дней, гречневой крупы — на 22 дня, пшена — на 24 дня, риса — на 26 дней и макарон на 34 дня.

Замглавы Минпромторга пояснил, что оперативные поставки продукции на склады торговых сетей продолжаются. Предполагается, что в ближайшие дни их планируют вывести на прежний уровень.