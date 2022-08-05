В Рубцовске дети рвут траву, а потом депутаты приезжают фотографироваться

Рубцовская блогерша Олеся Дикарева пообщалась с детьми-волонтёрами, которые бесплатно убирают участки возле домов. Видео появилось в её паблике.

«Дети работают, депутаты фотографируются», — коротко презентовала блогерша своё новое расследование.

Подростки рассказали, что за работу им ничего не платят, но говорят спасибо. Иногда их подкармливают жители домов, возле которых они наводят порядок. На видео женщина вынесла детям угощение, объяснив свой поступок словами «кто работает, тот ест».

«Как только участок чистый, приезжает кандидат в депутаты и делает красивые фоточки. Уставшие дети — свободны, кандидат — доволен», — отметила Олеся, предоставив несколько таких фотографий.

Волонтёры пояснили, что депутаты не имеют к ним никакого отношения: «Без понятия, нас это не касается». Подростки, как они сами подчеркнули, просто делают добрые дела.

Блогерша отметила, что ранее депутат обещала помочь с уборкой той самой территории, где заметили трудящихся детей. «Наверное, завтра фотографии будут, как депутат убирала траву», — предположила Олеся.