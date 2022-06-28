В Рубцовске мужчина решил ограбить девушку, а она оказалась сотрудницей полиции
«Жертва» быстро сориентировалась, отвлекла злоумышленника и позвала помощь
28 июня 2022, 23:10, Илья Звягинцев
53-летний житель Рубцовска предстанет перед судом за вооружённое нападение. Об этом сообщили в региональном СК.
По информации следователей, в ночное время злоумышленник увидел на улице молодую девушку. Вооружившись ножом, он подошёл к ней и потребовал отдать деньги, но его жертва оказалась сотрудницей полиции.
Она привлекла внимание к происходящему и вызвала на помощь наряд.
По приметам подозреваемый был задержан. Ранее он неоднократно отбывал наказание за кражи, разбои и грабежи в местах лишения свободы.
Злоумышленника поместили под стражу.
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