В Рубцовске недовольные шумом люди решили снести детскую площадку

Конфликт с участием жильцов дома № 48а по улице Тракторной разгорелся в Рубцовске. Об этом рассказали в сообществе Barnaul22.

Часть жильцов оказались недовольны тем, что на детской площадке днём шумят дети, а ночью туда приходит молодёжь, которая также шумит. Возмущённые люди наняли рабочих и решили снести конструкции, доставляющие им дискомфорт.

«Мамы встали против сноса площадки, так как нигде в округе вообще ничего подобного для ребят нет. На что вторая сторона парировала, что за площадкой хотя бы надо было ухаживать: красить и смазывать», — сказано в сообщении.

В результате часть конструкций всё-таки успели снять и увезти в неизвестном направлении.