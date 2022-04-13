В Рубцовске сотни детей рискуют не попасть в детский сад из-за отсутствия врача-психиатра
Специалист, который проводил медкомиссию, ушёл в декрет, а нового врача на постоянную работу в городе найти не могут
Сотни детей в Рубцовске рискуют не попасть в детский сад из-за непройденной медкомиссии. Об этом сообщает Mash Siberia.
«Для родителей малышей целый квест в поликлинике: чтобы взять талон на психолого-медико-педагогическую комиссию, нужно ещё дозвониться до регистратуры», — пишут авторы телеграм-канала.
Проблема заключается в том, что врач-психиатр, который работал с детьми, ушёл в декрет, а нового специалиста на постоянную работу найти не могут.
Сейчас медик принимает пациентов менее трёх часов в день, а за неделю с таким режимом работы он может принять только семь детей. Отправить ребёнка к взрослому психиатру горожане также не могут.