В Рубцовске сотни детей рискуют не попасть в детский сад из-за отсутствия врача-психиатра

Сотни детей в Рубцовске рискуют не попасть в детский сад из-за непройденной медкомиссии. Об этом сообщает Mash Siberia.

«Для родителей малышей целый квест в поликлинике: чтобы взять талон на психолого-медико-педагогическую комиссию, нужно ещё дозвониться до регистратуры», — пишут авторы телеграм-канала.

Проблема заключается в том, что врач-психиатр, который работал с детьми, ушёл в декрет, а нового специалиста на постоянную работу найти не могут.

Сейчас медик принимает пациентов менее трёх часов в день, а за неделю с таким режимом работы он может принять только семь детей. Отправить ребёнка к взрослому психиатру горожане также не могут.