В Рубцовске трудолюбивый хулиган заблокировал выход с территории частного дома

В Рубцовске очень настойчивый хулиган заблокировал выход с территории одного из частных домов. Об этом рассказали очевидцы в сообществе «Инцидент Рубцовск».

Молодой человек, по причине, которая известна только ему, остановился у одного из подворий и решил заблокировать ворота. Он потратил много времени, для того чтобы насобирать в округе камни и автомобильные шины, которые после выложил у входа на территорию дома.

После завершения «строительства» хулиган внимательно осмотрел результаты проделанной работы и отправился дальше.

В комментариях под постом горожане пытаются понять, что подвигло молодого человека на этот поступок.