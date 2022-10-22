В Рубцовске трудолюбивый хулиган заблокировал выход с территории частного дома
Молодой человек потратил много времени для того, чтобы натаскать различные предметы к воротам
22 октября 2022, 15:57
В Рубцовске очень настойчивый хулиган заблокировал выход с территории одного из частных домов. Об этом рассказали очевидцы в сообществе «Инцидент Рубцовск».
Молодой человек, по причине, которая известна только ему, остановился у одного из подворий и решил заблокировать ворота. Он потратил много времени, для того чтобы насобирать в округе камни и автомобильные шины, которые после выложил у входа на территорию дома.
После завершения «строительства» хулиган внимательно осмотрел результаты проделанной работы и отправился дальше.
В комментариях под постом горожане пытаются понять, что подвигло молодого человека на этот поступок.
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