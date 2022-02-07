В Санкт-Петербурге учителя уволили за чтение стихов репрессированных поэтов

Администрация гимназии № 168 в Санкт-Петербурге попросила учительницу написать заявление об увольнении из-за того, что она читала детям стихи Александра Введенского и Даниила Хармса, репрессированных в СССР. Об этом педагог Серафима Сапрыкина рассказала в своих социальных сетях.

По её словам, руководство учебного заведения назвало поэтов “врагами народа“, а на слова учителя о том, что их реабилитировали, директор школы заявил, что “в то время реабилитировали всех подряд”.

“Эти люди, по выражению директора, были заслуженно схвачены НКВД и умучены за свои “преступления”, и их стихи можно обсуждать только “на ваших богемных кухнях”, — цитирует Сапрыкина директора школы.

Педагог добавила, что ей пригрозили увольнением по статье, несмотря на то, что тему урока она согласовывала с завучем.