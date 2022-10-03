В Сибири уборщицу, нашедшую сумку, обвинили в краже 7 млн рублей, которых «там не было»

В Новосибирске судят женщину, которую обвинили в краже 7 млн рублей из сумки для ноутбука. Судье предложили провести эксперимент, чтобы выяснить, а могла ли физически такая сумма денег уместиться в сумке, пишет «КП-Новосибирск».

«История произошла 4 ноября 2021 года недалеко от отеля River Park. Местный бизнесмен после пьяной встречи с другом в ресторане оставил на улице сумку. Утром по пути на работу сумку нашла 44-летняя уборщица — мигрантка из Киргизии Айнагул. Внутри, говорит, были медицинская маска, ручка, флешка и две наволочки. На следующий день её задержали по подозрению в краже в особо крупном размере», — отмечает издание.

Адвокат Абдилазиз Бадалбаев рассказал, что женщина, которая 11 месяцев находится в СИЗО, с самого начала отрицала вину:

«Успешно прошла полиграф, а вот потерпевший завалил некоторые вопросы теста. Деньги в сумке никто не видел, это всё слова бизнесмена. Но этого оказалось достаточно», — указал он.

Защитники женщины усомнились, может ли вообще 7 млн рублей вместиться в сумку от ноутбука. Более того, от такой суммы денег сумка должна превратиться в огромный мяч, а на видео с камер наблюдения она выглядит вполне обычно. По словам бизнесмена, деньги были исключительно банкнотами по 5 тыс. рублей — это получается 1400 бумажек. Судье предложили провести эксперимент.

«Ваша честь, разрешите, пожалуйста. Разрешите попробовать положить туда денежные средства в том количестве, о котором говорит потерпевший. И посмотреть, как изменится объём этой сумки. Когда потерпевший заходит в кафе, сумка сфотографирована достаточно ярко и близко. Можно проверить, насколько изменится объём», — обратились к судье.

Суд в проведении эксперимента отказал. Однако это сделали корреспонденты издания — нашли точно такую же сумку для ноутбука, а вместо настоящих денег взяли «поддельные». Как оказалось, 7 млн рублей в сумку вмещаются.

«Наш следственный эксперимент не доказал невиновности Айнагул. Но всё равно дело кажется очень спорным», — отметили журналисты.

Но есть одна забавная деталь. В распоряжении издания имеются очень любопытные фрагменты материалов этого дела. Например, детально указано, сколько конкретно было пачек с деньгами. Но если всё пересчитать, то получится 12 млн рублей, а не семь. Кстати, суд уже подходит к завершению, осталось немного подождать, чтобы узнать, кому судья поверит больше — уборщице или бизнесмену.