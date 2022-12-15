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В Сибири учитель устроил пьяную вечеринку с учениками. Родители думали, что будет чаепитие с барбарисками

Педагог уже заплатил за погром в квартире и выплатил штраф за спаивание несовершеннолетних

15 декабря 2022, 17:47, ИА Амител

Фото: nsk.kp.ru со ссылкой на соцсети
Фото: nsk.kp.ru со ссылкой на соцсети

В Новосибирской области в городе Черепаново учитель истории снял трёхкомнатную квартиру и устроил там вписку со школьниками и алкоголем, пишет «КП-Новосибирск».

«Тут всё разгромлено. Тут полный погром в квартире. Шкафы все сломаны. Кругом ужасный ужас. Посуда разбита, нарыгано. Вот она дверь — сломана. Разбита душевая кабина, естественно. Дверь — её нет, она на полу. Здесь он немножечко уже успел убрать все презервативы, весь мусор», — сняли на видео последствия вечеринки хозяева квартиры.

Позже оказалось, что веселился учитель со школьниками — отмечал своё увольнение. Родители знали, что педагог будет прощаться с учениками, но представляли процесс иначе: думали, будет чаепитие с барбарисками.

«Дети — от 13 до 17 лет — собрались прямо у него дома. Рассказали, что учитель раздал им вейпы и презервативы, стал говорить о сексе. Моя дочка с подружкой с этой вечеринки просто сбежали», — рассказала изданию мать 15-летней ученицы.

Вечеринка закончилась неожиданно. Одна из школьниц выпила много алкоголя и перестала отвечать родителям на звонки, после этого они вызвали полицию, а девочку на скорой с отравлением увезли в больницу.

Учитель пояснил изданию, что преподавал у классов с пятого по десятый. Детей пригласил, чтобы попрощаться.

«У меня была квартира, которую снимал. Там мы собрались, чтобы выпить чай, покушать, попарить. Я понимал, что это может привести к печальным последствиям. Но для меня критерием было бы — если бы кто-то умер от передоза. А этого не произошло, поэтому для меня последствия неприятные, но не фатальные», — подчеркнул он.

Педагог уточнил, что за погром в квартире уже заплатил. Кроме того, его оштрафовали за спаивание несовершеннолетних.

Комментарии 13

  • Хоть кому-то с учителем повезло))))
    15 декабря, Гость   Ответить
  • Сволочь он конечно конченая ни трудовика, ни физрука не пригласил
    15 декабря, Гость   Ответить
  • Программа есть такая "Учитель для России", спонсирует её Сбер. А этот не отработал выплаты, кинул на 300 тыс выплат. Вот таких аля милохин педагогов с улицы тащит банкир в школы! Именно поэтому все потуги банка сбер к образованию должны получить жёсткий отпор!
    15 декабря, Гость   Ответить
  • Ну хоть "дети" под присмотром были старшего! )))
    15 декабря, Гость   Ответить
  • Ничего себе учитель! Вы бы хотели своему ребенку такого?
    15 декабря, Гость   Ответить
  • Перебор !!!
    15 декабря, Гость   Ответить
  • Плохой выбор собутыльников для пьянки, мог бы с учениками чаек попить, а побухать с друзьями.
    15 декабря, Гость   Ответить
  • А зачем дети на квартиру пошли, не понимали что ли, т.е. ни в кафе, ни в школу
    15 декабря, Гость   Ответить
  • Как же у яжмамок полыхает. С похмелья.
    16 декабря, Гость   Ответить
  • я не поняла. а зачем у него табличка в зубах? Зачем презервативы раздавал ? Оргию планировал?
    16 декабря, Гость   Ответить
  • Интересно, а его не за подозрения в педофилии уволили?
    16 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, Зачем презервативы раздавал ? Оргию планировал? ---- Почему сразу оргию? Может хотел арку из шариков соорудить или с балкона водяные бомбочки побросать
    16 декабря, Гость   Ответить
  • снял трёхкомнатную квартиру и устроил там вписку со школьниками и алкоголем----Для полноты картины не хватает только блэкджека
    16 декабря, Гость   Ответить
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