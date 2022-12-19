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В Сибири вором назвали школьника, съевшего в столовой чужую «особо вкусную» порцию

Мальчик съел картофельное пюре с рыбой стоимостью 88 рублей

19 декабря 2022, 17:51, ИА Амител

Фото: amic.ru
Фото: amic.ru

В одной из школ Новосибирска завуч по воспитательной работе ворвалась на урок и оскорбила мальчика из многодетной семьи, пишет «КП-Новосибирск».

«Завуч при всём классе заявила: „Вор“. Говорит, что на перемене съел чужую порцию в столовой. Вы бы видели реакцию мальчишки: у него аж губы побелели, голову опустил. Я попыталась вмешаться, говорю, что нельзя так разговаривать. А мне в ответ: „Да кто ты такая?“» — рассказала педагог, которая вела урок.

После этого из школы позвонили маме мальчика и сказали, что он попался на воровстве. По словам женщины, ребёнок в столовой взял нетронутую порцию — подумал, что никому не нужна. Стоимость блюда — 88 рублей. На следующий день сибирячка пришла к директору.

«Я пришла с заявлением, в котором просила принять меры в отношении завуча. Сейчас оно куда-то исчезло, говорят, его никто не принимал. Но я напишу заново, зарегистрирую в школе и официально хочу получить ответ. Ещё возмутило, что мне стали говорить, что ребёнок не просто поел, а съел блюдо особо вкусное — картофельное пюре с рыбой. Серьёзно?» — возмутилась женщина.

Завуч отказалась общаться с изданием. Директор указала, что если бы ребёнок взял конфету в магазине и не оплатил — это бы считалось воровством, вот и в столовой произошла такая же ситуация.

Комментарии 28

  • Откуда?!? Как попадают в школу такие завучи? Это же абсолютная профнепригодность! Уволнять нужно с волчьим билетом таких. И на километр не подпускать к детям. То, что ученик взял другую порцию в столовой - это плохая организация питания, вина школы, которая плохо организовала, плохо объяснила. И наносить маленькому человеку психологическую травму после такого - просто преступление.
    19 декабря, Гость   Ответить
  • В Новосибирске какой-то разлом геомагнитный, не иначе. Какие-то вещи творятся всегда, то страшные, то вот как этот случай, ну с"ел ребёнок эту картошку, ну и что? Это что, педагогигески правильное решение завуч, так назвать, при всех при чем! Можно было в кабинет пригласить и задать вопрос, почему так случилось, может, ребёнок в этот день голоден был или ещё чего случилось, не успел он поесть перед школой, например. Ну так по хамски себя вести....Надеюсь, этот человек не будет больше в школе работать, её нельзя допускать к детям, чему она может научить?
    19 декабря, Гость   Ответить
  • Выгнать эту Суууууууууууууу с волчьим билетом и штрах на сотни тысяч за оскорбление детей. Мало того что детей дебилизируют своей тупостью и бездельем загоняя детей умышленно на репетитерство которое сами же и проводят за деньги, так еще с них творят ущербных унижая честь и достоинство.
    19 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, Можно и уголовку завести за принародное оскорблении. И к вопросу, от куда берутся такие? Обычная жертва ЕГЭ.
    19 декабря, Гость   Ответить
  • Ну да, сегодня милейший ребёнок съел чужую еду, а завтра украдёт у вас кошелёк и посмотрим как вы отреагируете
    19 декабря, Гость   Ответить
  • у нас в школе старшаки караулят началку, там половина придет булочку возьмет а второе отодвигает, так старшеклассники сьедают сразу. и никто не жалуется всем хорошо
    19 декабря, Гость   Ответить
  • Где такая работает? С удовольствием бы посетил эту даму, с целью передать деньги за особо вкусную рыбу.
    19 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, так прежде чем клеймо ставить нужно разобраться - почему он взял эту порцию? Не понял, что это не для него? Порция стояла не тронутая. Вполне возможно, мальчик думал, это для него. Не подписаны же эти порции в конце-концов! А вы так рассуждаете - сегодня еда, завтра - кошелек - это очень категорично. Про своих детей можете думать что хотите, но этого ребенка вы не знаете, зато клеймо лепить готовы заочно.
    19 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, так старшеклассники сьедают сразу У вас старшаки их многодетных семей?
    19 декабря, Гость   Ответить
  • А завучи в школах это в основном не состоявшиеся в своей основной специальности люди. Мозгов с гулькин нос, а управлялка до небес отросла. Вершительницы судеб, е-моё!
    20 декабря, Гость   Ответить
  • главный термин во всем этом ЧУЖАЯ и дальше нет смысла спорить и что то доказывать
    20 декабря, Гость   Ответить
  • У вас старшаки их многодетных семей?... Видимо, бесплатное питание положено только ученикам начальных классов ,а старшаки на другое свои деньги, отпущенные родителями, употребили. Если они были, деньги.
    20 декабря, Гость   Ответить
  • Совсем озверели!
    20 декабря, Гость   Ответить
  • А мне не надо ничего лепить - он взял чужое, видимо и ваши дети воруют
    20 декабря, Гость   Ответить
  • И к вопросу, от куда берутся такие? Обычная жертва ЕГЭ.---------------У нас в 1982 году завуч в актовом зале при всей школе дала мальчику пощечину, потом забралась на трибуну и продолжила его поносить за то, что она хотела сесть рядом с ним, а он сказал ей, что это место занято его товарищем. И эта проститутка продолжила дальше работать, никто ей ничего не сделал, хотя все ученики и учителя это видели.
    20 декабря, Гость   Ответить
  • Он взял чужое, за это должно быть наказание. Он - вор и это не обсуждается. Просто масштаб воровства еще очень мелкий. Но если это спустить ему с рук, то воровство продолжится, безнаказанность порождает дальнейшие преступления, всегда.
    20 декабря, Гость   Ответить
  • Мамашек, осуждающих завуча надо лишать родительских прав, таким точно нельзя доверять воспитание детей, такими же уродами воспитают
    20 декабря, Гость   Ответить
  • подрастет, отсидит, вернется вспомнит и пустит обидчицу по кругу)))
    20 декабря, Гость   Ответить
  • "А мне не надо ничего лепить - он взял чужое, видимо и ваши дети воруют" --- Гость, видимо, вы просто хамская натура. Ваших детей просто жаль, не повезло им с родителем.
    20 декабря, Гость   Ответить
  • "Мамашек, осуждающих завуча надо лишать родительских прав" --- Гость, надо тебя лишить права рот открывать и глупости говорить.
    20 декабря, Гость   Ответить
  • "Он взял чужое, за это должно быть наказание. Он - вор и это не обсуждается." --- Гость, ты врешь, а значит ты лгун, врун и должен быть наказан. И это не обсуждается. А дети твои воришки и лгунишки. И это тоже не обсуждается. И это всё твоя логика.
    20 декабря, Гость   Ответить
  • вот и яжемамка воришкина прискакала. как же ее сына-вора вором назвали, да как посмели. а ведь он у тебя еще в садике начинал, у детей игрушки тащил, повидло с тарелок слизывал и булочки съедал.
    20 декабря, Гость   Ответить
  • Капитализм. Дети черни должны быть голодными для поддержания конкуренции.
    20 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, ты человек с низкой социальной ответственностью.
    20 декабря, Гость   Ответить
  • Ну ждите, когда он вас обворует - не забудьте написать о своих чувствах
    20 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, ты врешь,а значит ты лгун----это что по вашему мнению воровать это хорошо,ну если для вас это норма так смысл с такими общаться
    20 декабря, Гость   Ответить
  • Что говорит опека по поводу семьи мальчика? Потому что если мальчик не может сдержаться и ест чужую порцию - значит, он голодает, и тут вопросы возникают уже к родителям ребенка. А не к завучу, которая между прочим права - взял чужое без спросу значит своровал.
    20 декабря, Гость   Ответить
  • Он уже вор, хоть и мелкий еще, если спустят с рук - подрастет, масштабы воровства будут уже другие.
    21 декабря, Гость   Ответить
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