В Угловском районе продолжают ликвидировать крупный лесной пожар

В Угловском районе продолжаются работы по ликвидации крупного лесного пожара. Как сообщает пресс-служба Минприроды Алтайского края, сейчас часть техники и людей продолжают ликвидировать последствия пожара и оставшиеся локальные очаги тления и горения.

В течение дня спасатели обходят периметр пожара, который составил более 70 км. Учитывая сложные погодные условия, в Угловском районе сохраняется пятый класс пожарной опасности.

Часть сил и средств сейчас находится в резерве, ещё часть направилась к местам дислокации в лесничества края. В частности, после нескольких дней непрерывной работы в ленточном бору домой отправились пожарные парашютно-десантной службы Республики Алтай.

«Группа в спецэкипировке несколько раз перебрасывалась на разные участки. Специалисты занимались тушением огня с применением противопожарных ранцев, проброской песком тлеющих участков раскалённой почвы, распиловкой поваленных и повреждённых огнём деревьев. Было неожиданно и приятно увидеть огнеборцев в деле, у которых в прошлом году принимал теоретические экзамены в составе комиссии на государственных экзаменах в Бийском техникуме лесного хозяйства. Они справились на отлично, как и все лесные пожарные, задействованные в тушении одного из самых крупных пожаров последних лет», — рассказал об их работе начальник отдела охраны и защиты лесов управления лесами регионального Минприроды Сергей Лиясов.

За последние дни тяжело пришлось не только пожарным, но и технике. В Лаптевом Логе оперативно организовали бригады по её ремонту. Экстремально высокие температуры выводили из строя бензонасосы пожарных автоцистерн, а стальные плуги ломались о корни сосен. Механики, сварщики, слесари непрерывно возвращали лесные пожарные машины и оборудование в строй.