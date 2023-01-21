В WhatsApp разрешили отправлять сообщения самому себе. Как это сделать

Можно сохранять сообщения, ссылки, файлы, делать заметки и напоминания

21 января 2023, 10:00, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Мессенджер WhatsApp теперь позволяет отправлять сообщения самому себе. Долгожданную опцию добавили в приложение с очередным обновлением.

Она позволяет сохранять ссылки, фото, видео, аудио, документы, важные сообщения, а также добавлять заметки и напоминания.

Чтобы начать чат с собой, нужно открыть WhatsApp, нажать на кнопку нового диалога и в списке контактов выбрать свой номер с пометкой "Вы". Затем нужно отправить себе сообщение, чтобы переписка сохранилась в списке чатов.