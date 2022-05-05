В «замерзающем» Яровом модернизируют все три котла ТЭЦ и проведут обновление теплосетей
Отключения горячей воды в разгар туристического сезона минимизируют — котлы проблемной теплоэлектроцентрали будут отключать для работ по очереди
Теплосетевой комплекс города Яровое начали готовить к отопительному периоду 2022-2023 года. Как сообщает пресс-служба правительства Алтайского края, 5 мая зампред правительства Александр Климин провёл в Яровом рабочее совещание, посвящённое вопросам подготовки к будущему отопительному сезону, с участием краевых органов власти, руководства муниципалитета и ТЭЦ города, а также правоохранительных структур.
Напомним, что в декабре 2021 года глава региона в ходе рабочей поездки в город поручил решить ряд задач для надёжного теплоснабжения Ярового. Во-первых, требовалось обеспечить бесперебойную работу имеющегося оборудования в отопительном сезоне 2022-2023 года, провести текущий ремонт и сформировать необходимый резерв топлива. Во-вторых, Томенко поручил разработать современную экономически обоснованную схему теплоснабжения города вместо устаревшей и дотационной. В 2022 году в краевом бюджете на эти цели предусмотрено порядка 1,5 млрд рублей.
Поддержка со стороны краевых властей позволит в этом году провести в Яровом рекордный объём ремонтных работ на теплосетях города. Предстоит обновить 16 участков теплосетей общей протяжённостью порядка два километра. Однако планы предварительные — 17 мая будет проведена опрессовка тепломагистралей, которая может выявить новые проблемные участки. Климин поручил оперативно подготовить дополнительные заявки на финансирование в случае возникновения такой необходимости.
Также летом модернизируют сразу три котла на местной ТЭЦ. В ходе совещания было принято компромиссное решение о поочередном проведении ремонтных работ на котлоагрегатах, что позволит сохранить горячее водоснабжение в разгар туристического сезона.
Ещё одно из решений рабочего совещания — заключить без проведения торгов контракты на проведение ремонтных работ, а также на поставку необходимых материалов, оборудования и комплектующих.
Подводя итоги совещания, Климин подчеркнул, что уже сегодня решается задача приобретения угля для яровской ТЭЦ на весь зимний период. Объём закупки составит 72 тысячи тонн, а заявка на его приобретение уже подготовлена.
«Задача, которую поставил губернатор: до 1 октября весь запас угля на прохождение отопительного сезона должен быть на складе станции. Была проведена большая предварительная работа. Учитывая, что станция находилась у разных собственников и когда-то акционировалась, много технической документации было утеряно. Теперь все необходимые документы восстановлены, производители котлов подтвердили проектные характеристики топлива, пригодного для сжигания на этих котлах. Подготовлены технические задания и сейчас с центром госзакупок Алтайского края ведётся работа по выставлению на торги единым лотом большой партии в 72 тысячи тонн. Уже поступило пять коммерческих предложений от поставщиков, между ними будет проведён аукцион в соответствии с федеральным законом № 44-ФЗ, топливо будет закуплено на всю зиму», — сообщил Александр Климин.
Напомним, с начала отопительного сезона 2021 года котёл № 9 на ТЭЦ в Яровом начал зашлаковываться. 1 ноября он вышел из строя, а 3 ноября из строя вышел и котёл № 10. В работе оставался только седьмой, однако его мощности для обогрева Ярового было мало.
Запустить котёл № 10 и подключить его к теплосети энергетики должны были ночью 5 ноября, однако удалось это лишь к вечеру 7 ноября. В этот же день в Яровое привезли тепловые пушки и обогреватели, которые распределили по социальным объектам города. Вечером 8 ноября котёл снова остановили и станция возобновила работу в штатном режиме только с 9 ноября.
16 ноября Следственный комитет возбудил уголовные дела против Яровского теплоэлектрокомплекса. По данным следствия, сотрудники компании не предприняли никаких действий, чтобы решить проблемы с отоплением. 27 декабря Центральный районный суд Барнаула по ходатайству следствия временно отстранил от занимаемой должности главу Ярового Виталия Самобочего, который выступает подозреваемым по уголовному делу.