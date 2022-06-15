В здании алтайского ГУ МВД проведут ремонт и установят бронешторы

В здании управления МВД по Алтайскому краю на Ленина, 74, повесят бронированные шторы. Как сообщает «Толк», в здании проведут капитальный ремонт — сумма контракта составит 5,542 млн рублей. Деньги выделят из федерального бюджета.

Сейчас контракт находится на стадии заключения с подрядчиком «Экстра», который стал единственным участником аукциона. Работы планируется провести в помещениях для хранения и чистки оружия, оперативном зале, нескольких отделах, дежурной части, комнатах отдыха, кабинетах руководителей и других. Завершиться работы должны к концу лета.

Рабочим предстоит замена потолков, полов, дверей и окон, разбор перегородок и устройство новых из газобетонных блоков и кирпичей, поклейка обоев, частичный ремонт наружных кирпичных стен. Также планируется обновление канализации, системы пожаротушения, установка новой сантехники, приборов освещения, кондиционеров.

Здание также окружат шлагбаумами и видеокамерами. В некоторых помещениях также предусмотрена отделка венецианской штукатуркой. Кроме того, в целях усиления безопасности предусмотрен монтаж окон бронешторами из листовой стали толщиной 6 мм.