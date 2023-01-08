В Змеиногорске спортшколу завалило снегом по самую крышу

Спортшколу в Змеиногорске засыпало во время снегопадов по самую крышу

08 января 2023, 07:44, ИА Амител

Фото: скриншот с видео «В курсе 22»

Детскую спортивную школу в Змеиногорске завалило снегом по самую крышу. На кадрах, которые разместили в телеграм-канале «В курсе 22», видно, что вход в здание сейчас полностью заблокирован. Виднеется лишь козырёк над крыльцом и узкие полоски окон.

По всей вероятности, в понедельник тренировки не состоятся, шутят в комментариях читатели. Большинство пользователей сошлись во мнении, что для спортсменов не составит труда вооружиться лопатами и расчистить проход к спортшколе.

Как ранее сообщал amic.ru, в Змеиногорске в январе выпало большое количество осадков, город оказался в снежном плену. Из-за обильных снегопадов трассу К-03, ведущую из Змеиногорска в Рубцовск, перекрывали. Но метели были здесь и в декабре. Уже тогда жители рассказывали, что дома так замело, что было проблематично выйти.