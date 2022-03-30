Верховный суд РФ отнес электросамокаты к транспортным средствам

Верховный суд РФ признал законным положение Правил дорожного движения, которое позволяет отнести электросамокаты к транспортным средствам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела, опубликованные на официальном сайте суда.

Так, в обосновании своих требований истец по делу указывал, что к категории транспортных средств должны быть отнесены лишь те средства передвижения, для управления которыми требуются водительские права.

Представитель Генпрокуратуры, выступавший ответчиком, пояснял, что закон не может дать полного списка транспортных средств, но позволяет относить к ним электросамокаты в силу скорости их передвижения.

Решение Верховного суда пока не вступило в силу и может быть обжаловано в апелляционной инстанции.