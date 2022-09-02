Весёлый молочник: знаменитый фермер из Алтайского края стал героем сериала

В России сняли документально-комедийный сериал «Земля больших возможностей». Как сообщают «Вести Алтай», его героем стал Весёлый молочник — американец Джастас Уолкер, который переехал из США в Сибирь и в 2016 году начал обустраивать ферму в Солонешенском районе Алтайского края.

Накануне на YouTube опубликовали трейлер будущей картины. Кроме Игоря Мишина и Ангелины Ашман, среди продюсеров проекта значится и знаменитый Тимур Бекмамбетов. В документальном фильме рассказывается, с чем американец столкнулся после переезда и какие трудности ему пришлось преодолеть.

Напомним, что фермер-американец стал популярен после новостного выпуска федерального телеканала, где отличился ироничным взглядом на жизнь и взрывным заразительным смехом. В Сети его быстро окрестили Весёлым молочником.

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Прочее "Веселый молочник" Джастас Уолкер: "Я произвожу сыр и других фермеров"

Сам Джастас сейчас живёт на своей ферме в Алтайском крае с супругой Ребеккой.