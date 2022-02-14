Ветер до 20 м/c и метель. Резкое ухудшение погоды ожидается в Алтайском крае

По данным синоптиков, днём 15 и ночью 16 февраля в Алтайском крае ожидается снег, по югу временами сильный снег, метели и усиление ветра до 20 м/с. В пресс-центре ГУ МЧС России по региону отметили, что осадки прогнозируются на всей территории края интенсивностью от небольших до сильных на юге.

В связи с неблагоприятными метеорологическими явлениями возможны обрывы линий электропередачи и аварии на трансформаторных подстанциях, падение деревьев и обрушение конструкций, увеличение количества дорожно-транспортных происшествий.

Как отметили в МЧС, руководители муниципалитетов, министерств и ведомств, аварийных служб, а также объектов жизнеобеспечения и экономики проинформированы об ухудшении погодных условий. Им рекомендовано предпринять соответствующие профилактические меры и держать развитие ситуации на подконтрольных территориях под постоянным наблюдением.