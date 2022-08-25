Ветераны боевых действий из Алтайского края смогут получить льготу по транспортному налогу

Депутаты АКЗС на сессии 25 августа приняли изменения в краевой закон «О транспортном налоге на территории Алтайского края». С января 2023 года освобождение от уплаты налога получат ветераны боевых действий, а также члены семей погибших. Претендовать на льготу смогут только владельцы машин мощностью до 100 лошадиных сил. Примечательно, что с инициативой вышли сразу две фракции — «Единая Россия» и «Справедливая Россия — За правду».

Как посчитали в АКЗС, потенциально льготой смогут воспользоваться более 23 тысяч жителей региона, из них 21 813 человек — это ветераны боевых действий, ещё чуть больше 1500 человек — члены семей погибших силовиков и военнослужащих. В СФО льгота по уплате налога для ветеранов боевых действий есть в Кемеровской, Новосибирской и Томской областях, а также в Красноярском крае.

«Это ощутимая мера поддержки тем лицам, которые выполняли боевые задачи. И очень важно, что по инициативе губернатора закон распространится и на членов семей погибших», — отметил вице-спикер АКЗС Денис Голобородько. Согласно последним изменениям в федеральный закон «О ветеранах» участники спецоперации на Украине и в Донбассе также могут получить статус ветеранов боевых действий — он установлен как для военнослужащих, так и для сотрудников правоохранительных органов и силовых структур и для гражданских лиц.

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Сейчас «нулевая» ставка транспортного налога в Алтайском крае охватывает несколько категорий. В их числе мужчины старше 60 лет и женщины старше 55 лет, инвалиды, Герои Советского Союза, соцтруда, Российской Федерации, граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, один из родителей многодетной семьи и другие.

Несмотря на то, что документ поддержали все фракции в краевом парламенте, законопроект всё же вызвал дискуссию. Так, представитель КПРФ Антон Арцибашев призвал одного из разработчиков, эсера Александра Молотова, поумерить свою радость, так как принятый документ существенно отличается от той версии, что предлагали справороссы. Речь в частности шла о том, чтобы увеличить мощность авто, выводимых из-под налога, до 150 л.с., а также дополнительно расширить категорию льготников. Арцибашев заявил, что коммунисты постараются исправить этот пробел и выйдут на одну из осенних сессий со своим законопроектом. Поддержал Арцибашева и лидер фракции ЛДПР Владимир Семёнов. Он отметил, что по статистике в России только 47% автомобилей имеют мощность двигателя до 100 л.с. Это актуально и для Алтайского края, а значит, большая часть просто не сможет воспользоваться льготой. «Если у семьи есть, предположим, 10-летний японский автомобиль, вряд ли можно назвать это роскошью. Поэтому, коллеги, предлагаю ещё раз хорошо подумать над дальнейшими поправками», — обратился к парламентариям Семёнов.

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Депутат от «Единой России» Ирина Солнцева заверила, что профильный комитет АКЗС займётся этой работой, но все дальнейшие шаги по расширению круга льготников ещё необходимо согласовать с краевым Минфином и правительством. Вице-спикер Денис Голобородько, в свою очередь, отметил, что уже сейчас в крае льготой по уплате транспортного налога пользуются 106 тысяч человек, после принятия поправок это число потенциально увеличится ещё на 23,5 тысячи человек.