Ветераны ВОВ смогут бесплатно ездить на такси до конца года

Минцифры и власти российских регионов запускают программу, по которой ветераны ВОВ смогут бесплатно ездить на такси до конца 2022 года. Об этом сообщает РИА Новости.

«С ветераном смогут поехать сопровождающие родственники. Просубсидированы будут поездки каждого ветерана на общую сумму до 3 тысяч рублей на человека», — рассказали в министерстве.

Обратиться за получением услуги смогут инвалиды и участники ВОВ, военнослужащие последнего военного призыва в годы Великой Отечественной войны и те, кто работал на системах ПВО.

Для получения услуги нужно чтобы телефон ветерана или его официального представителя был известен региональному отделению ПФР. Заказать такси сможет как сам ветеран, так и его родственники.

Запустить акцию во всех городах России планируют уже к 10 июня.