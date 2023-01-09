Вице-губернатор Новосибирской области Клюзов потребовал более 5 млн рублей с «Алтайского букета»

Бывший глава алтайского исполкома «Единой России» обратился в суд из-за невозврата денег по договору займа

09 января 2023, 16:33, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Бывший глава исполнительного комитета «Единой России» в Алтайском крае и действующий вице-губернатор по внутренней политике Новосибирской области Андрей Клюзов пытается взыскать крупный долг с компании «Алтайский букет». Как сообщает «Банкфакс», политтехнолог подал иск в отношении организации, потребовав взыскать с неё 5,151 млн рублей из-за невозврата средств по займу.

Первоначально иск был подан в алтайский Арбитражный суд в июле 2022 года. Согласно материалам дела, 3 млн рублей из вышеуказанной суммы составляет долг по договору займа, который Клюзов дал компании. Ещё 1,765 млн рублей составляют проценты, а 386 тысяч рублей — пени. Однако поскольку Клюзов не является индивидуальным предпринимателем, дело направили в суд общей юрисдикции. В ноябре дело зарегистрировали в Центральном районном суде Барнаула, а 19 декабря состоялось предварительное судебное заседание. Первое полноценное заседание должно состояться 18 января.

Напомним, что Клюзов руководил исполкомом регионального отделения ЕР в 2017 году, а в 2018-м покинул Алтайский край после завершения губернаторской избирательной кампании. В должность вице-губернатора Новосибирской области Клюзова назначили в 2022 году.

Какие именно отношения связывали политтехнолога и «Алтайский букет», пока неизвестно. Ранее компания входила в некоммерческое партнёрство «Алтайский биофармацевтический кластер». Компания в числе прочего занимается производством БАДов, чая, бальзамов, масел, соков, ягодных десертов, продукции пчеловодства. В своё время фирма также отреставрировала «Горную аптеку» в Барнауле.