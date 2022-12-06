Вице-премьер Голикова исполнит новогоднее желание девочки из Алтайского края

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова в рамках благотворительной акции «Ёлка желаний» исполнит мечту девятилетней Дарины из Алтайского края, которая хочет моноблок. Об этом сообщает ТАСС.

Ещё одному мальчику, пятилетнему Артуру из ДНР, чиновница подарит укулеле.

«Конечно, исполню обязательно. <...> Если представится такая возможность, не просто исполним желание, но и встретимся», — сказала Голикова на форуме «Мы вместе».

«Ёлка желаний» стартовала 10 ноября и продлится до 28 февраля. Заявки принимают до 10 декабря.