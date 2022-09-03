Виктор Томенко и Александр Романенко поздравили барнаульцев с Днем города

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко и председатель АКЗС Александр Романенко поздравили барнаульцев с Днём города. 292-й день рождения краевая столица отмечает 3 сентября.

Текст поздравительной телеграммы опубликовали на сайте краевой администрации.

«Дорогие друзья! Сердечно поздравляем вас с днём рождения Барнаула!

Статус региональной столицы ко многому обязывает, и Барнаул уверенно справляется с этой задачей. Это интеллектуальный и экономический центр Алтайского края. Здесь сосредоточены ведущие медицинские, образовательные, научные, культурные учреждения, крупные промышленные предприятия. Барнаул становится всё более современным, растёт его туристическая привлекательность, при этом город сохраняет свою самобытность, уют и душевность. Эту особую атмосферу ценят гости и жители краевой столицы.

До трёхвекового юбилея Барнаулу осталось совсем немного. Уверены, что город встретит его достойно. Продолжается активное развитие социальной инфраструктуры, строительство дорог, благоустройство парков, открытие новых площадок для спорта и отдыха. Важно, что с каждым годом здесь появляется больше молодых и многодетных семей. Барнаульцы искренне любят свой город и связывают с ним будущее своих детей.

Искренне желаем столице Алтайского края благополучия и процветания! Пусть каждый житель будет благодарен Барнаулу за счастливые моменты, связанные с этим замечательным сибирским городом!"