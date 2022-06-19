Виктор Томенко и Александр Романенко поздравили медицинских работников с профессиональным праздником

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко и председатель АКЗС Александр Романенко поздравили медицинских работников с профессиональным праздником, который отмечается 19 июня. Текст поздравления опубликовала пресс-служба краевого правительства.

Политики отметили, что работники медицины посвятили свою жизнь самой важной миссии на Земле — спасению других людей. Они также добавили, что благодаря профессионализму специалистов в регионе постоянно растёт уровень медицинской помощи.

«Успехам в отрасли способствует и развитие инфраструктуры. Ежегодно в регионе вводятся новые медицинские объекты, закупается оборудование, обновляется автомобильный парк отделений скорой и неотложной помощи. Эта работа в крае продолжится и в 2022 году. В планах — завершение строительства поликлиник в райцентрах Советское и Алтайское, инфекционного корпуса Павловской ЦРБ, поликлиники в Барнауле», — сказано в опубликованном поздравлении.

Томенко и Романенко выразили медицинским работникам признание за их труд, а также пожелали им благополучия, профессиональных и личных достижений.