Виктор Томенко и Александр Романенко поздравили жительниц Алтайского края с Днем матери

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко и председатель АКЗС Александр Романенко поздравили жительниц региона с Днем матери. Поздравление опубликовала пресс-служба правительства.

«В День матери мы поздравляем самых близких и родных людей. Именно вы окружаете детей теплом и вниманием, оберегаете от опасностей. Материнское доброе слово, ласковый взгляд, мудрый совет нужны и ребёнку, и взрослому. Сила этой любви поддерживает всю жизнь, помогает преодолевать трудности и добиваться успехов», — сказано в сообщении.

Губернатор и председатель АКЗС отметили огромный вклад матерей в воспитание детей, а также добавили, что в крае принят ряд мер для поддержки материнства и детства.

Женщинам региона Виктор Томенко и Александр Романенко пожелали здоровья, благополучия и позитивных эмоций.