Виктор Томенко подписал указ о мерах поддержки семьям мобилизованных в Алтайском крае

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписал указ о мерах поддержки для семей мобилизованных. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

Детям военнослужащих, которые учатся в школах или краевых организациях профессионального образования, предоставят бесплатное горячее питание.

Пожилые и инвалиды получат бесплатную социальную помощь, а также будут направляться в краевые государственные организации социального обслуживания в первоочередном порядке.

Родственникам военнослужащих помогут в трудоустройстве, а также в получении дополнительного профессионального образования.

«Также указ губернатора предусматривает внеочередное зачисление детей военнослужащих по достижении ими возраста полутора лет в муниципальные учреждения дошкольного образования (при наличии свободных мест) и освобождение таких семей от платы за детский сад», — сказано в сообщении.

Льготы будут предоставляться в заявительном порядке и действовать в период с 1 ноября 2022 года по 31 декабря 2023 года.