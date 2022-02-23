Виктор Томенко поздравил мужчин Алтайского края с 23 февраля

Губернатор Виктор Томенко в своём Instagram опубликовал поздравление жителей Алтайского края с 23 февраля.

“Дорогие жители Алтайского края!



Сегодня, 23 февраля, мы поздравляем с праздником защитников нашего Отечества. Поздравляем всех, кто несёт нелёгкую службу на страже Родины, охраняет безопасность граждан и государства. Это военнослужащие наших Вооружённых сил, сотрудники МВД, ФСБ, спасатели и многие другие люди в погонах и представители гражданских профессий.



Тысячи людей несут круглосуточную вахту, которая требует полной самоотдачи и преданности Родине. Спасибо вам!



Особые слова благодарности — ветеранам. Тем, кто прошёл Великую Отечественную войну, Афганистан, Северный Кавказ и другие горячие точки. Именно вы сохранили вековые традиции российского воинства, защитников родной земли. Нам есть на кого равняться! Память о героических страницах нашей истории, о подвигах наших предков, о настоящих патриотах передаётся из поколения в поколение. Мы гордимся выдающимися полководцами и рядовыми солдатами, имена которых стали символом воинской доблести, мужества и героизма. Но много и безымянных героев, которым мы будем вечно благодарны за возможность жить под мирным небом.



Охранять мир и покой своей семьи, дома, Отечества — это мужское предназначение. И сегодня у всех нас есть хорошая возможность сказать слова благодарности родным и близким людям, своим защитникам, за их благородство, преданность и великодушие, за настоящие мужские поступки!



Ещё раз поздравляю с праздником всех жителей Алтайского края, кто находится на своём посту — на защите родного Отечества и, конечно, ветеранов!



Желаю всем крепкого здоровья, счастья и благополучия!”