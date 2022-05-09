Губернатор Алтайского края Виктор Томенко принял участие в шествии «Бессмертного полка» в Барнауле. Об этом рассказали в пресс-службе регионального правительства.

В руках глава региона пронес портреты своего деда — Павла Порфирьевича Мельченко и бабушки — Юлии Филипповны Мельченко.

«Это мои бабушка и дедушка по маминой линии. Дед прошел всю войну и закончил службу в Советской Армии в звании подполковника. Награждён большим количеством наград. Мне посчастливилось, что в начале моей жизни, в первые 12-13 лет он принял активное участие в моём воспитании. Искренне благодарен им за победу, за то, что они сохранили мир от фашизма, и я благодарен также за то, что они вложили в мое воспитания всю свою душу», — сказал Губернатор.