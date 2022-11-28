Виктор Томенко встретился с алтайскими мобилизованными в Оренбургской области

Фото: пресс-служба краевого правительства

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко посетил мобилизованных из региона на полигоне в Тоцком Оренбургской области. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

В ходе своего визита глава региона пообщался с военнослужащими, а также выслушал пожелания от офицерского состава.

«Правительством Алтайского края в распоряжение воинских соединений уже поставлена спецтехника для целей подготовки военнослужащих. По заявкам командиров приобретены сварочные аппараты, бензопилы, электротехнические изделия, перчатки», — сказано в сообщении.

В региональном правительстве отметили, что продолжат работу с военнослужащими, а также дальше будут вести поставки экипировки и техники.