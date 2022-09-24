Виктору Томенко презентовали проект нового барнаульского аэропорта

Губернатору Алтайского края Виктору Томенко презентовали проект здания нового барнаульского аэропорта. Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Как рассказал замминистра транспорта Алтайского края Дмитрий Коровин, на первом этапе планируют провести модернизацию существующей воздушной гавани, привести ее к мировым стандартам и увеличить пропускную способность до показателей свыше миллиона человек.

Проект нового здания находится в разработке. Завершить его планируют в 2023 году.

Здание будет трехэтажным. На первом этаже расположатся зоны регистрации, досмотра и приема багажа. На втором этаже разместят прилетную зону, а на третьем этаже будет отлетная зона.

Также в аэропорту планируют изменить транспортную схему и оборудовать краткосрочную стоянку.

Срок окончание работ — март 2026 года.