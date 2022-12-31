Быстро, вкусно и дешево: какие недорогие блюда приготовить на Новый год?

Жульен в тарталетках и другие рецепты бюджетных закусок и салатов для новогоднего стола

31 декабря 2022, 06:32, ИА Амител

ИА "Амител"

Праздник — это не повод тратить на него все свои сбережения. Поэтому, планируя новогодний стол, можно обратить свое внимание и на рецепты бюджетных блюд, которые будут не менее вкусными, чем деликатесы, но явно более выгодными, и покупка продуктов не ударит по семейному карману.

Фото: cafethehouse.ru

Мясная закуска в лаваше

Что потребуется?

Тонкий лаваш — 2 листа

Мясные копчености — 200 г

Китайская капуста — 3 листа

Красный репчатый лук — 1/2 головки

Томат — 1 шт.

Соленый огурец — 1 шт.

Растительное масло

Сыр — 100 г

Как готовить?

Мясные копчености, китайскую капусту, томат и соленый огурец нарезать соломкой. Очистить лук и нарезать его полукольцами. Сыр натереть на мелкой терке. Смешать все ингредиенты в миске и выложить на листы лаваша. Свернуть рулетом и слегка обжарить на большой сковороде, смазанной растительным маслом.

Жюльен в тарталетках

Что потребуется?

Тарталетки — 12 шт.

Куриная грудка — 1 шт.

Лук — 1 шт.

Оливковое масло — 1 ст. л.

Сливки жирностью 20% - 100 мл

Твердый сыр — 150 г

Соль — 0,5 ч. л.

Как готовить?

Нарезать куриную грудку кубиками и отварить в подсоленной воде. Лук нарезать и обжарить. Добавить к нему мясо и сливки, тушить 5 минут. Сыр натереть на мелкой терке. Жюльен разложить по тарталеткам, посыпать тертым сыром.

Фото: receptu-blud.ru

Салат с ананасом

Что потребуется?

Куриная грудка — 1 шт.

Яйцо — 2 шт.

Картофель — 2 шт.

Консервированные ананасы — 200 г

Майонез — 3 ст. л.

Соль — 1/3 ч. л.

Как готовить?

Отварить яйца, картофель и куриную грудку. Мясо и ананасы, картофель натереть на терке, яйца разделить на белки и желтки и тоже натереть. Выкладывать слоями, каждый промазывая майонезом, в следующем порядке: картофель, куриная грудка, ананасы, белки, а сверху в центр — желтки. Дать настояться в холодильнике 1-2 часа.