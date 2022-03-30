Владелец брендов Reserved, Cropp и Sinsay закрыл свои магазины в России

Польская компания LPP Group, владеющая брендами одежды Reserved, Cropp, House, Mohito и Sinsay, объявила о закрытии магазинов в России.

Ретейлер завершил операционные мероприятия для остановки магазинов и 29 марта закрыл последний из них. До этого LLP Group полностью приостановила поставки товаров в Россию, инвестиции и онлайн-продажи.

Отметим, что в барнаульском ТЦ «Пионер» 30 марта магазины LLP Group также уже не работают. Перед одним из них висит объявление, указывающее на то, что «магазин закрыт по техническим причинам».