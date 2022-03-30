Владелец участка на площади Сахарова заявил о «заморозке» проекта ЖК

Собственник земельного участка с искусственными холмами на площади Сахарова Андрей Козлов рассказал, что принял решение приостановить проект строительства жилкомплекса на данной территории. Как он сообщил amic.ru, планы поменялись из-за сегодняшних реалий.

«Решение приостановить возведение дома — взвешенное и осмысленное, особенно ввиду сегодняшних реалий», — прокомментировал Андрей Козлов.

Напомним, в январе 2022 года на площади Сахарова приступили к демонтажу аварийных баков и сносу искусственных холмов. Ранее часть территории занимал парк «Барнаульская крепость», закрытый в 2021 году из-за низкой рентабельности. Все работы по демонтажу резервуаров планировалось завершить в мае. Андрей Козлов заверил, что начатое будет доведено до конца: аварийные баки уберут, а площадку выровняют и освободят от мусора.

Как сообщал ранее amic.ru, защита проекта ЖК на градсовете города прошла 17 февраля. Эскизы по видеосвязи из Берлина презентовал известный немецкий архитектор Сергей Чобан. В списке его проектов бизнес-центр «Дом Бенуа» в Санкт-Петербурге, Дворец водных видов спорта в Казани, Экспофорум, новое здание Московской городской Думы, башню «Федерация» (Москва-Сити), павильон России на Всемирной выставке ЭКСПО-2020 в Дубае и ряд других знаковых сооружений.

Планировалось, что ЖК в центре Барнаула будет состоять из трёх 15-этажных домов с кирпичными фасадами. Комплекс был рассчитан на 212 квартир, проживать в которых смогли бы 950 человек. Согласно проекту, в ЖК предусматривался подземный гараж на 256 автомобилей. Кроме того, рассматривался вопрос о фитнес-центре с бассейном.