Владимир Путин обратится к россиянам 18 марта

Президент России Владимир Путин 18 марта планирует обратиться к россиянам. Об этом сообщает Readovka.

Предполагается, что выступление президента начнётся в 15:00. Он может посвятить его присоединению Крыма к России, а также спецоперации на территории Украины.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин объявил о масштабных мерах поддержки россиян в условиях санкций. Они направлены на поддержку регионов, борьбу с безработицей, поддержку бизнеса и реструктуризацию кредитов.

Также правительство предусмотрело меры для помощи семьям с детьми и аграриям.