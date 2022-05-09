Президент России Владимир Путин подписал указ о помощи семьям погибших во время специальной операции военнослужащих. Об этом он рассказал во время парада Победы в Москве.

Глава государства отметил, что гибель каждого российского солдата и офицера — это невосполнимая утрата для родных и близких.

«Государство, регионы, предприятия сделают все, чтобы окружить заботой их семьи. Особую поддержку окажем детям погибших боевых товарищей. Скорейшего выздоровления раненым солдатам и офицерам», — добавил президент.

Текст указа опубликовали на официальном сайте Кремля:

«В целях поддержки семей военнослужащих и сотрудников федеральных органов исполнительной власти и федеральных государственных органов, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба, сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, принимающих (принимавших) участие в специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины, постановляю:

1. Правительству Российской Федерации обеспечить установление образовательными организациями высшего образования для детей военнослужащих и сотрудников федеральных органов исполнительной власти и федеральных государственных органов, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба, сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, принимающих (принимавших) участие в специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины, в том числе погибших (умерших) при исполнении обязанностей военной службы (службы) (далее — военнослужащие и сотрудники), специальной квоты приема на обучение по образовательным программам высшего образования (программам бакалавриата и программам специалитета) в размере 10 процентов общего объема контрольных цифр приема за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по каждой специальности или направлению подготовки (далее — специальная квота).

2. Установить, что в пределах специальной квоты прием на обучение детей:

а) военнослужащих и сотрудников, за исключением погибших (умерших), получивших увечье (ранение, травму, контузию) или заболевание, осуществляется на основании результатов вступительных испытаний, проводимых образовательными организациями высшего образования самостоятельно;

б) военнослужащих и сотрудников, погибших (умерших), получивших увечье (ранение, травму, контузию) или заболевание, осуществляется без вступительных испытаний (за исключением дополнительных вступительных испытаний творческой и (или) профессиональной направленности).

3. Федеральным органам исполнительной власти и федеральным государственным органам, в ведении которых находятся федеральные общеобразовательные организации со специальными наименованиями «президентское кадетское училище», «суворовское военное училище», «нахимовское военно-морское училище», «кадетский (морской кадетский) военный корпус», «кадетский корпус», «казачий кадетский корпус», обеспечить прием в такие организации детей военнослужащих и сотрудников, погибших (умерших), получивших увечье (ранение, травму, контузию) или заболевание, без вступительных испытаний.

4. Федеральным органам исполнительной власти и федеральным государственным органам, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба, федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, обеспечить выдачу детям военнослужащих и сотрудников, поступающим на обучение в образовательные организации высшего образования и образовательные организаций, указанные в пункте 3 настоящего Указа, документов, подтверждающих право на прием в такие образовательные организации в соответствии с настоящим Указом.

5. Федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере высшего образования, в месячный срок разработать и направить в образовательные организации высшего образования методические рекомендации по организации приема на обучение детей военнослужащих и сотрудников в пределах специальной квоты.

6. Рекомендовать высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации предоставить меры поддержки детям военнослужащих и сотрудников, поступающим на обучение по образовательным программам высшего образования (программам бакалавриата и программам специалитета) за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации.

7. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования".