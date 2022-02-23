Владимир Путин поздравил российских военных с Днём защитника Отечества

Президент России Владимир Путин поздравил с Днём защитника Отечества всех, кто служит в армии и на флоте. Видеозапись обращения опубликовал портал “Вести.ру”.

“Сегодня обеспечение обороноспособности нашей страны остаётся важнейшей государственной задачей. А вооруженные силы служат надёжной гарантией национальной безопасности, мирной и спокойной жизни наших граждан, стабильного, поступательного развития России. Мы видим, как непросто складывается международная обстановка, какие опасности таят существующие вызовы — такие как расшатывание системы контроля над вооружениями или военная активность блока НАТО. При этом призывы России к выстраиванию системы равной и неделимой безопасности, которая бы надёжно защищала все страны, остаются без ответа”, — отметил глава государства.

Путин также подчеркнул, что Россия и дальше будет развивать вооружение, которым пользуется российская армия.

“Будем и дальше развивать перспективные системы вооружений, включая гиперзвуковые и основанные на новых физических принципах, расширять применение передовых цифровых технологий и элементов искусственного интеллекта”,— сказал президент.

Глава государства пожелал всем военным здоровья и успехов в службе, а также передал пожелания их семьям, родным и близким.