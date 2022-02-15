Владимир Зеленский обратился к нации и объявил 16 февраля Днем единения

Президент Украины Владимир Зеленский записал обращение к нации. В нём он объявил об утверждении нового праздника — Дня единения.

В своём обращении Зеленский отметил, что Украину не в первый раз пугают войной, но страна стремится к миру и дипломатическому урегулированию вопросов.

Президент Украины добавил, что Донбасс и Крым вернутся в состав государства, но исключительно дипломатическим путём. По словам Зеленского, Украина не претендует на чужое, но и не будет отдавать своё, а армия страны сейчас гораздо сильнее, чем была ранее.

“Нам говорят, что 16 февраля станет днём нападения. Мы сделаем его Днём единения. Соответствующий указ уже подписан. В этот день мы вывесим национальные флаги, наденем сине-желтые ленты и покажем всему миру наше единство”, — заявил Владимир Зеленский.

Президент также призвал всех иностранных госслужащих, которые уехали из Украины, вернуться в страну и продолжить работу.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к Зеленскому и призвал его к выполнению Минских соглашений. Он добавил, что русские и украинцы являются единым народом.