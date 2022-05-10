Властелины «колец». В Барнауле приступили к строительству разворота для трамваев у ТРЦ «Пионер»

Движение через мост на проспекте Ленина в Барнауле ограничат 10 мая в связи с работами по реконструкции путепровода в районе Нового рынка. Горэлектротрансу необходимо в короткие сроки сделать временное трамвайное кольцо рядом с торговым центром «Пионер». Невозможно будет выехать из центра города по проспекту Ленина, весь поток автомобилей и общественного транспорта перераспределят по проспекту Калинина. Окончательно движение по путепроводу перекроют для транспорта 25 мая. После этого объект ждёт реконструкция, которая продлится до конца 2023 года.

Зачем строят трамвайное кольцо?

Оно необходимо для того, чтобы трамваи могли разворачиваться в двух точках: у ТРЦ «Пионер» и у Дома быта. Для начала специалисты МУП «Горэлектротранс» сделают кольцо у торгового центра «Пионер». 25 мая строительство кольца планируют завершить, после чего перекроют всё движение по путепроводу. Одновременно с этим начнётся строительство второго кольца — в районе Дома быта. К этому времени уже будет сделан обходной пешеходный путь, расставлены знаки, нанесена разметка, заработает объездная схема по проспекту Калинина. Таким образом, пассажиры общественного электротранспорта смогут добраться до Нового рынка, перейти железнодорожные пути и пересесть на нужный маршрут около Дома быта бесплатно в течение полутора часов.

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Общество «Братство» кольца. Когда перекроют движение по проспекту Ленина и как будет ходить транспорт

Во время строительства кольца у ТРЦ «Пионер» будет перекрыто движение по проспекту Ленина из центра города.

Тогда как мне ездить из-за перекрытия путепровода?

Движение общественного транспорта на период реконструкции путепроводов распределят по проспекту Калинина и ул. Аносова, далее по маршрутам. Также планируется внедрение системы выделенных полос для бесперебойной работы пассажирского транспорта.

Предлагаем вам нашу подробную схему движения общественного транспорта на время реконструкции путепровода.

А зачем вообще делают мост на Новом рынке?

Существующий путепровод был построен в 1962-1963 годах и на сегодня он признан аварийным из-за дефектов на несущих конструкциях. Проектом предусмотрен полный снос старых конструкций и строительство нового моста. Контракт на сумму 1,7 млрд рублей заключён с ООО «Барнаульское ДСУ № 4». Все работы завершат к концу 2023 года.