Власти Барнаула намерены оставить выделенные полосы после ремонта моста на Новом рынке

Выделенные полосы для общественного транспорта в Барнауле оказались эффективными и их намерены оставить после завершения реконструкции путепровода на проспекте Ленина в 2023 году. Об этом в эфире подкаста «Вечернее радио» сообщил заместитель председателя комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Валерий Ведяшкин.

Где сохранят «выделенки»?

По словам чиновника, в администрацию города регулярно приходят благодарности от жителей, которые после внедрения «выделенок» начали быстрее добираться до центра Барнаула.

«Автобусы и маршрутки двигаются намного быстрее, чем остальные автомобили. Был проблемный участок на проспекте Строителей. Вечером там были постоянно заторы. Многие водители двигались по левой полосе и нарушали правила. Сейчас такого уже нет», — отметил Ведяшкин.

Городские власти намерены сохранить несколько «выделенок» после завершения ремонта на путепроводе на проспекте Ленина в ноябре 2023 года. Особенно мэрии нравится вариант оставить полосу для общественного транспорта на проспекте Строителей, о чём уже давно говорят большинство барнаульцев.

«Практика современных городов показывает, что приоритет необходимо отдавать именно общественному транспорту. А для удобства пассажиров полосы необходимы. Мы намерены сохранить «выделенки», — добавил Валерий Ведяшкин.

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Где внедрены выделенные полосы в Барнауле?

— пр. Ленина (от ул. Партизанской до пл. Октября в направлении путепроводов; от ул. Матросова до ул. Аносова по чётной стороне, от ул. Северо-Западной до ул. Аносова по нечётной стороне);

— пр. Калинина, от пл. Октября до ул. Пионеров в оба направления, от ул. Аносова до ул. Кулагина в направлении центра;

— пр. Калинина, от ул. Аносова до ул. Кулагина в сторону центра;

— ул. Аносова, от пр. Ленина до пр. Калинина;

— ул. Челюскинцев, от пр. Строителей до ул. Партизанской (обособление трамвайных путей) для организации бесперебойной работы трамвайных маршрутов;

— пр. Строителей, от пр. Красноармейского до Павловского тракта;

— пр. Строителей, от ул. Ядринцева до пр. Красноармейского.



Напомним, из-за реконструкции путепровода в районе Нового рынка у ТРЦ «Пионер» пришлось ограничить движение транспорта по проспекту Ленина из центра города и отправить его в объезд. Чтобы избежать заторов, горожан просят отказаться от личного транспорта и пересесть на общественный. А чтобы стимулировать людей к этому, решено ввести выделенные полосы для автобусов и маршруток. Мера оказалась очень эффективной.