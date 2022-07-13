Власти Барнаула обсудили, как лучше чистить улицы от снега из-за перекрытия моста на Новом рынке

Глава города Вячеслав Франк провел совещание по вопросу содержания улично-дорожной сети Барнаула в предстоящем зимнем сезоне. Он будет особенным из-за перекрытие путепровода на проспекте Ленина в районе Нового рынка. Коммунальным службам необходимо оперативно очищать улицы краевой столицы от осадков, чтобы не допустить автомобильных пробок, сообщает пресс-служба администрации Барнаула.

В совещании приняли участие заместители главы администрации города Антон Шеломенцев и Сергей Рябчун, председатель комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Иван Гармат, а также представители подведомственных организаций, отвечающих за зимнее содержание городской инфраструктуры.

Новости

Вопрос дня Кто должен убирать в Барнауле снег и куда жаловаться, если это делают плохо

По словам главы города Вячеслава Франка, в этом году дорожная обстановка зимой осложнится перекрытием путепровода на проспекте Ленина.

«Необходимо уже сегодня предусмотреть дополнительные мероприятия по содержанию, в первую очередь, дорог, на которые перераспределился основной трафик движения транспорта, обеспечить качественную очистку участка, где организовано пешеходное движение через путепровод, и в целом повысить эффективность содержания дорожно-уличной сети города», — пояснил глава города.

Руководитель МБУ «Автодорстрой» Андрей Курышин рассказал об объемах работ, которые дорожники выполняют в рамках муниципального задания по очистке улиц Барнаула, а также о планах по улучшению обслуживания дорожной сети краевой столицы предстоящей зимой. Улучшать ситуацию с очисткой дорог от снега будут с помощью изменения состава песчано-соляной смеси, увеличенияплощади очистки тротуаров с применением противогололедного материала «Бионорд».

Кроме того, как подчеркнул Андрей Курышин, большее внимание службы уделят дорогам, по которым проходит основной автомобильный трафик на период реконструкции путепровода. Список дорог уже сформирован. За каждым участком закрепят специальные бригады. На особом контроле будет содержание пешеходного сообщения.

Для того, чтобы стимулировать сотрудников коммунальных служб, в этом году в Барнауле продолжится работа по увеличению заработной платы рабочих. Также городские власти намерены приобрести новую дорожную технику.

Вячеслав Франк отметил, что содержание улично-дорожной сети города в зимний период — это один из ключевых вопросов как безопасности горожан, а также комфортного передвижения пешеходов и водителей. Он поручил подготовить конкретные мероприятия по каждому из представленных предложений с финансовым обеспечением, определив приоритеты, чтобы максимально эффективно использовать бюджетные средства. Специалисты проработают вопрос определения источников финансирования и выделения дополнительных средств для их реализации.