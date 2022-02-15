Власти Барнаула рассказали, когда построят разворотное кольцо для трамваев на Новом рынке

Временное трамвайное кольцо для общественного транспорта в Барнауле на Новом рынке планируют начать строить 10 апреля. На его возведение нужно около двух недель. Оно необходимо в связи с реконструкцией путепровода на проспекте Ленина, которая начнётся уже в мае. Об этом сообщает издание “Вечерний Барнаул” со ссылкой на заместителя главы города по дорожному хозяйству и транспорту Антона Шеломенцева.

“Все необходимые материалы для строительства трамвайного кольца уже закуплены. Работы планируется начать 10 апреля”, — сказал Шеломенцев.

По его словам, это временное сооружение, которое будет эксплуатироваться только в период реконструкции восьми- и трёхпролётного путепроводов.

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Строительство кольца займёт примерно две недели. На это время дорожное движение будет частично перекрываться в выходные дни и преимущественно в ночное время.

Путепровод на проспекте Ленина в Барнауле закроют на ремонт уже в мае. Работы продлятся 20 месяцев, а их стоимость составит около 2 миллиардов рублей. На время реконструкции проспект Ленина в районе Нового рынка будет закрыт для транспорта. Все потоки автомобилей перераспределят по проспектам Калинина и Строителей. Кроме того, в центре Барнаула временно перестанут курсировать троллейбусы, а трамваи буду доезжать только до Нового рынка. Для этого и строят разворотное кольцо. Также в центре краевой столицы сделают выделенные полосы для общественного транспорта.

Подробнее о реконструкции путепровода читайте в нашем материале.