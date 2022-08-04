Власти Барнаула считают, что пришло время создать собственное предприятие для перевозки пассажиров

Власти города Барнаула планируют создать муниципальное пассажирское предприятие, а также рассматривают возможность покупки новых автобусов. Об этом стало известно во время совещания по вопросу развития транспортного обслуживания в краевой столице, которое провёл глава Барнаула Вячеслав Франк, сообщает пресс-служба мэрии.

По словам мэра города, власти помогают перевозчикам и повышают привлекательность общественного транспорта. В том числе поддержана инициатива партии «Единая Россия» по выравниванию тарифов на пригородных маршрутах за счёт компенсации расходов перевозчикам и введение единого проездного для школьников и студентов на всех видах транспорта, работающих по регулируемым тарифам. Кроме того, после закрытия на реконструкцию моста на Новом рынке в городе появились выделенные полосы, которые позволили пассажирам не стоять в пробках, а добираться до центра Барнаула быстрее.

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Несмотря на все меры поддержки, уверен Вячеслав Франк, городу необходимо собственное предприятие, чтобы обслуживать пассажиров. Однако для реализации этой идеи придётся привлечь средства краевого и федерального бюджетов. Эти меры, по мнению Вячеслава Франка, позволили бы краевой столице масштабно заняться обновлением парка автобусов.

«Создание муниципального предприятия, имеющего собственный подвижной состав, актуально для нас, но требуется детальная и всесторонняя проработка данного вопроса. Безусловно, это дорогостоящее мероприятие, поэтому необходимо консолидировать наши возможности, региональные и федеральные. Также важна поддержка наших общественников и депутатов. Без регионального софинансирования это будет сложно решить. При этом речи об отказе от услуг частных перевозчиков не идёт», — пояснил глава Барнаула.

В ходе совещания замминистра транспорта Алтайского края Дмитрий Коровин рассказал о программах, участие в которых позволит Барнаулу получить новые автобусы. В частности, проект «Чистый воздух», в который в этом году вошёл Алтайский край. По словам Дмитрия Коровина, на обновление тяговых подстанций и покупку подвижного состава электротранспорта из краевого бюджета выделили 800 миллионов рублей. После проведения конкурсных процедур город получит новые трамваи.

Большинство участников совещания одобрили инициативу властей Барнаула. Заместитель председателя гордумы Сергей Струченко отметил, что средства нужно изыскивать из бюджетов разных уровней. При этом очень важно, что Министерство транспорта края готово поддерживать городские власти в создании муниципального предприятия и оказывать помощь в дальнейшей перспективе.

В итоге Франк поручил дополнительно проработать вопрос определения источников финансирования для реализации данного проекта, а также более детально изучить действующие программы, участие в которых позволит городу получить поддержку и средства на его реализацию и покупку транспорта.