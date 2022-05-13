Власти Барнаула заказали оценку акций сети «Аптека № 1» перед её продажей

Мэрия Барнаула заказала оценку ценных бумаг принадлежащей ей аптечной сети «Аптека № 1» перед её продажей, пишет «Банкфакс» со ссылкой на данные портала госзакупок.

Как отмечается, стоимость акций специалисты компании «Аналитик центр» оценят в течение месяца. Цена контракта составила 58 тысяч рублей.

После этого бумаги будут проданы на электронном аукционе, рассказали изданию в администрации города. Власти при этом не уточнили, какую прибыль, по предварительным расчётам, получит город.

По информации мэрии, в собственности аптечной сети находится три объекта: на пр. Ленина, 28, по ул. Куйбышева, 7 (в посёлке Южном) и по ул. Аванесова, 94.

Всего, согласно данным федресурса, на конец прошлого года предприятие располагало тремя аптеками и восемью аптечными пунктами, большая часть из которых — арендованные. Стоимость чистых активов «Аптеки № 1» в марте 2022-го составила около 48 млн рублей, отмечает издание.

Напомним, о намерении мэрии Барнаула продать аптечную сеть «Аптека № 1» стало известно в конце 2021 года. На тот момент сделку оценивали в 39,7 млн рублей.