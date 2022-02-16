Власти готовы "подарить" городам Алтая 14 трамваев и 10 троллейбусов на миллиард рублей
Стало известно, как потратят деньги в крае на обновление общественного транспорта
Миллиарда рублей, которые власти Алтайского края выделили на обновление общественного транспорта в Барнауле, Бийске и Рубцовске, хватит на покупку 14 новых трамваев и 10 троллейбусов. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
Это первое масштабное обновление автопарка за последние 10 лет. По мере возникновения возможности планируется продолжить выделение средств в 2023 и 2024 годах.
Какие города получат электротранспорт и сколько — станет известно позже. Для этого населённым пунктам — участникам обновления парков необходимо принять соответствующие программы развития электротранспорта, включающие модернизацию и ремонт существующего подвижного состава, путей, кабельных линий, контактной сети и в обязательном порядке модернизацию (реконструкцию) депо и закупку необходимого оборудования для эксплуатации современных трамваев и троллейбусов.
На сегодняшний день в Барнауле функционирует 228 трамваев и 60 троллейбусов, в Бийске — 73 трамвая, а в Рубцовске — 50 троллейбусов, работоспособность электротранспорта обеспечивается ежедневной работой порядка 2,5 тысячи специалистов.
Отметим, что новый трамвай, согласно актуальным ценам, произведённый на “Уралтрансмаше”, стоит около 50 миллионов рублей.
В последний раз общественный транспорт в Алтайском крае обновляли в 2010 году, когда по инициативе губернатора, которым в тот период был Александр Карлин, на День города Барнаула власти региона купили два новых трамвая. “Подарок” обошёлся краевому бюджету почти в 40 миллионов рублей.