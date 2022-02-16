Власти готовы "подарить" городам Алтая 14 трамваев и 10 троллейбусов на миллиард рублей

Миллиарда рублей, которые власти Алтайского края выделили на обновление общественного транспорта в Барнауле, Бийске и Рубцовске, хватит на покупку 14 новых трамваев и 10 троллейбусов. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Это первое масштабное обновление автопарка за последние 10 лет. По мере возникновения возможности планируется продолжить выделение средств в 2023 и 2024 годах.

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Общество Почему городам Алтая вдруг дали миллиард на новый транспорт и сколько трамваев на них купят?

Какие города получат электротранспорт и сколько — станет известно позже. Для этого населённым пунктам — участникам обновления парков необходимо принять соответствующие программы развития электротранспорта, включающие модернизацию и ремонт существующего подвижного состава, путей, кабельных линий, контактной сети и в обязательном порядке модернизацию (реконструкцию) депо и закупку необходимого оборудования для эксплуатации современных трамваев и троллейбусов.



На сегодняшний день в Барнауле функционирует 228 трамваев и 60 троллейбусов, в Бийске — 73 трамвая, а в Рубцовске — 50 троллейбусов, работоспособность электротранспорта обеспечивается ежедневной работой порядка 2,5 тысячи специалистов.



Отметим, что новый трамвай, согласно актуальным ценам, произведённый на “Уралтрансмаше”, стоит около 50 миллионов рублей.

В последний раз общественный транспорт в Алтайском крае обновляли в 2010 году, когда по инициативе губернатора, которым в тот период был Александр Карлин, на День города Барнаула власти региона купили два новых трамвая. “Подарок” обошёлся краевому бюджету почти в 40 миллионов рублей.